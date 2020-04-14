شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يثير حيرة الجماهير بصورة بقميصى الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار حسام حسن مهاجم نادى سموحة، حيرة متابعيه على حسابه الشخصى عبر إنستجرام، فى ظل توقف النشاط الرياضى حاليا بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشر مهاجم الفريق السكندرى صورة عبر إنستجرام، خلال ارتدائه لقميصى الأهلى والزمالك، فى ظل الأنباء المثارة مؤخراً عن دخول اللاعب فى اهتمامات القطبين.

ورفض المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة، التنازل عن أى نجم من نجوم الفريق وعلى رأسهم حسام حسن خلال الفترة الحالية.



حسام حسن

وينوى مسئولو الأهلى استغلال ورقة المُعارين لدى سموحة من أجل ضم حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى الذى اقترح البعض داخل القلعة الحمراء التعاقد معه لتدعيم الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن رينيه فايلر قد لا يؤيد التعاقد مع مهاجم أجنبى ويُفضّل ضم "جناح" أجنبى إذا كانت قائمة اللاعبين الأجانب بالفريق تسمح بضم أجنبى خلال الصيف المقبل.

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ويتطلع مسئولو الأهلى للاستفادة من وجود أربعة لاعبين مُعارين لسموحة وهم ، صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزي الحناوي من أجل ضم حسام حسن الذى ارتبط اسمه بالأهلي أكثر من مرة خلال السنوات الماضية لكن الصفقة لم تتم لأسباب مالية بنسبة كبيرة ومن المقرر أن يتحدد مصير مفاوضات حسام حسن خلال الأيام المقبلة فى ضوء عدة أمور، أهمها المقابل المالى الذى سيطلبه فرج عامر رئيس نادى سموحة للاستغناء عن اللاعب وقائمة الأجانب فى الأهلى فضلاً عن "ورقة" المُعارين التى ستكون سلاح القلعة الحمراء لخطف مهاجم الفريق السكندري.