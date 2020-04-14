فايلر يتحفظ على عودة أزارو للأهلي بعد انتهاء "التجربة السعودية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضاءلت فرص المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المُعار لنادي الإتفاق السعودي في العودة للقلعة الحمراء عقب انتهاء إعارته للدوري السعودي بسبب عدم حماس المدير الفني للأهلي في استعادة اللاعب مرة أخرى إلا في أضيق الحدود كما زاد القرار الذى ينوي اتحاد الكرة تطبيقه في الموسم المقبل بتقليص عدد اللاعبين الأجانب من صعوبة أزارو للأهلي مرة أخرى.
وأوضح المصدر أن العلاقة بين المدير الفني واللاعب لا تبدو جيدة بعدما اعترض أزارو على عدم مشاركته في مباراة طنطا خلال يناير الماضي لاسيما وأن اللاعب إعترض بشكل مُبالغ فيه تسبب في إصابة يده بقطع جرحي بسيط نتيجة "خبط يده" بأحد الأبواب ، وشدد المصدر على أن رؤية فايلر بعدم عودة آزارو سيتم مناقشتها في لجنة التخطيط للكرة التى يترأسها محسن صالح.
وكان وليد أزارو قد غازل جماهير القلعة الحمراء، بعدما نشر صورة له عبر حسابه الشخصى على إنستجرام مرتديا قميص الفريق الأحمر، وتلقى أزارو 3 عروض خلال الفترة الماضية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حال عدم عودته للأهلى بعد انتهاء الإعارة.
جدير بالذكر أن لجنة التخطيط للكرة بالأهلى، برئاسة محسن صالح مازالت حائرة فى مصير وليد أزارو حيث تنتهى إعارة أزارو للنادى السعودى بنهاية الموسم الجارى، وترغب اللجنة فى حسم مصير المهاجم المغربى خلال فترة توقف الدورى الحالية على خلفية انتشار فيروس "كورونا"، ولم يُعلن الأهلى حتى الآن مصير اللاعب بشأن رسمى فقد يعود للفريق بنهاية الموسم وقد تتجدد الإعارة. وظهر المهاجم المغربى بشكل جيد مع الاتفاق قبل تجميد الدورى السعودى.
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