شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يتحفظ على عودة أزارو للأهلي بعد انتهاء "التجربة السعودية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضاءلت فرص المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المُعار لنادي الإتفاق السعودي في العودة للقلعة الحمراء عقب انتهاء إعارته للدوري السعودي بسبب عدم حماس المدير الفني للأهلي في استعادة اللاعب مرة أخرى إلا في أضيق الحدود كما زاد القرار الذى ينوي اتحاد الكرة تطبيقه في الموسم المقبل بتقليص عدد اللاعبين الأجانب من صعوبة أزارو للأهلي مرة أخرى.

وفي هذا الشأن، قال مصدر في القلعة الحمراء إن عودة المهاجم المغربي ستكون صعبة للغاية في ظل قناعة فايلر بأن طريقة وليد أزارو لا تُناسب الفريق ولا تناسب الطريقة التى يعتمد عليها المدرب السويسري، وأوضح المصدر أن رحيل أزارو جاء برغبة تامة لدى فايلر.

وأوضح المصدر أن العلاقة بين المدير الفني واللاعب لا تبدو جيدة بعدما اعترض أزارو على عدم مشاركته في مباراة طنطا خلال يناير الماضي لاسيما وأن اللاعب إعترض بشكل مُبالغ فيه تسبب في إصابة يده بقطع جرحي بسيط نتيجة "خبط يده" بأحد الأبواب ، وشدد المصدر على أن رؤية فايلر بعدم عودة آزارو سيتم مناقشتها في لجنة التخطيط للكرة التى يترأسها محسن صالح.

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وكان وليد أزارو قد غازل جماهير القلعة الحمراء، بعدما نشر صورة له عبر حسابه الشخصى على إنستجرام مرتديا قميص الفريق الأحمر، وتلقى أزارو 3 عروض خلال الفترة الماضية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حال عدم عودته للأهلى بعد انتهاء الإعارة.