شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر يخوض تدريبات فردية للحفاظ على لياقته في الحجر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل ميدو جابر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، استعداداته الخاصة لعودة النشاط الرياضي بعد انتهاء فترة التوقف الحالية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وخاض ميدو جابر عدة تدريبات صباحية داخل منزله، أجراها اللاعب بهدف الحفاظ على لياقته الدنية ليكون جاهزاً لاستئناف الدوري العام في أي وقت.

من ناحية أخرى أكد ميدو جابر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة أن إيهاب جلال أفضل مدير فني تعامل معه طيلة حياته فى كرة القدم.

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أضاف ميدو جابر خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" ان ايهاب جلال على كافة المستويات هو الأفضل خاصة وأنه يضع شروط كثيرة لمن يلعب معه أبرزها الخطط والتفاصيل التي يقوم بها.

وكشف لاعب المقاصة أن حسام البدري أشركنى بعدما طلبت منه حاجتى للعب ورفض رحيلي من صفوف الفريق، مؤكدا أنه أشاد بمستواه في التدريبات ما جعلني احترمه.

وتابع ميدو جابر أن البدرى منحنى الفرصة بالرغم من تواجد نجوم كبار وقتها مثل مؤمن زكريا ووليد سليمان يقدمون مستويات جيدة.