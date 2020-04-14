شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة وإكرامى والسعيد.. فتحى يكمل عقد المنتقلين بين الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو نادي بيراميدز، خلال الساعات الماضية، إتمام التعاقد مع أحمد فتحي، ظهير أيمن النادى الأهلي، فى صفقة انتقال حر، وذلك بعدما رفض اللاعب تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء والرحيل بنهاية تعاقده بنهاية الموسم الجارى.

ويٌعد أحمد فتحى آخر المنضمين لقائمة اللاعبين الذين ارتدوا قميصى الأهلى وبيراميدز فى مشوارهم الكروى، بعد من مجدى قفشة، وعبد الله السعيد، وجون أنطوى، وغيرهم من اللاعبين.

وأعلنت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز التعاقد مع أحمد فتحى، حيث عرضت الصفحة مقطع فيديو قصير جاءت بدايته بصورة "الجوكر" ثم انتهى بظهور أحمد فتحى، معلقين عليه باللغة الانجليزية It's happening، ما يعنى إنه يحدث.

إكرامى أحد الأعمدة الأساسية فى الأهلى، بعد مسيرته الطويلة التى قضاها داخل جدران القلعة الحمراء، والتى تصل إلى 10 سنوات، قدم خلالها الكثير وحقق خلالها العديد من البطولات، ليقترب من الانتقال لبيراميدز، بعدما رفض الاستمرار لعدم مشاركته فى المباريات بالفترة الأخيرة والاعتماد عليه من جانب الجهاز الفنى.

فى سبتمبر الماضى نجحت إدارة التعاقدات بنادى بيراميدز فى التعاقد مع أحمد حمودى لاعب النادى الأهلى السابق ضمن صفوف الفريق، وتعاقد بيراميدز مع حمودى فى صفقة انتقال حر بعدما أنهى تعاقده مع القلعة الحمراء لارتداء قميص بيراميدز.

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ورغم أن اللاعب انتقل إلى الفريق السماوى لكنه لم يشارك معه، فى ظل انتهاء عدد الاستبدالات الخاصة به ما يعنى عدم قدرتهم على قيد حمودى ليصبح بلا نادٍ رغم توقيعه لبيراميدز.

انتقل محمد مجدى قفشة لاعب فريق بيراميدز الى الأهلى خلال الانتقالات الصيفية الماضية ، وقد بدأ مسيرته فى فريق إنبي ثم انتقل الى صفوف بيراميدز وبعد تألقه مع الفريق انضم الى الأهلى ليبدأ مسيرة جديدة فى محطة جديدة بمشواره الكروى .

فى يناير 2019 انضم عبد الله السعيد لاعب فريق الأهلى السابق وأهلى جدة السعودى إلى فريق بيراميدز، فى مفاجأة للأهلاوية، خاصة أنه شارك فى نفس اليوم فى مباراة الأحمر أمام فريقه الجديد وسجل هدفا وصنع آخر، بعد أن سجل "السعيد" مع الأهلي 50 هدفًا في 154 مباراة.

وبعد السعيد نجح مسئولو بيراميدز فى ضم جون أنطوى لاعب الأهلى السابق فى الانتقالات الصيفية الماضية ، قادما من مصر المقاصة ، بعد أن تسلم الاستغناء الخاص به .

وانتقل أنطوى للأهلى عام 2015، واستمر به لمدة موسمين ، شارك مع الأحمر فى 20 مباراة وسجل 3 أهداف ، محققا 3 بطولات وهى بطولة الدورى مرتان ، وكأس السوبر مرة واحدة .