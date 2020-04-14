شكرا لقرائتكم خبر عن 59% من قراء الخليج 365 يتوقعون فشل تجربة أحمد فتحي في بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع 59% من قراء الخليج 365، المشاركون في استطلاعه الأخير بشأن مدى نجاح تجربة أحمد فتحي في بيراميدز، عدم نجاح التجربة.

وأجرى الخليج 365 استطلاعا، سأل فيه القراء عن توقعهم بشأن نجاح التجربة الجديدة لجوكر الكرة المصرية أحمد فتحى، في نادي بيراميدز، حيث توقع 41 % من القراء نجاح التجربة، بينما رآى 59% فشل التجربة.

كان نادي بيراميدز، قد أعلن قبل يومين، نجاحه في إتمام التعاقد مع أحمد فتحي، قائد منتخب مصر الوطني، في صفقة انتقال حر.

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فتحي الشهير بلقب "جوكر الكرة المصرية" يعتبر واحدا من أهم لاعبي كرة القدم في مصر طوال التاريخ كونه خاض 132 مباراة دولية بقميص المنتخب المصري الأول منذ عام 2002 وأحد أصغر من مثل مصر دوليا.

ويمتلك فتحي سجلا حافلا من البطولات، بحصده لقب الدوري المصري 10مرات، وحقق لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر المصري 3 مرات، ولقب دوري أبطال أفريقيا ٣ مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وعلى المستوى الدولي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري 3 مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت ٢٠ سنة.



