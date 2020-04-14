كلوب يتحدث عن.. "معنويات" لاعبيه.. حلاقة الشعر الجديدة.. والاحتفال بأعياد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن تواصله مع اللاعبين عبر مكالمات الفيديو، الغناء لأصحاب أعياد الميلاد وحلاقة الشعر الجديدة.

ويقضي لاعبو ليفربول وجميع اللاعبين في إنجلترا وفي معظم أنحاء العالم فترة من العزل المنزلي بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والذي نتج عنه وفاة ما يقرب من 120 ألف حالة وإصابة ما يقرب من 2 مليون شخص.

وخلال مقابلة مع الموقع الرسمي لليفربول تحدث كلوب عن جلساته مع اللاعبين عبر مكالمات الفيديو، وقال: " كل شئ أصبح مختلف في الوقت الحالي، عندما نبدأ الجلسات التدريبية عبر الفيديو، لم أكن أتخيل أنني سأستمتع بها، جميع اللاعبين في حالة معنوية جيدة، عند رؤيتهم أشعر كم أفتقدهم، إنهم مجموعة استثنائية".

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وتابع: "الأمر يكون فوضوي بعض الشئ، الجميع يتحدث في نفس الوقت، نبدأ جلستنا في العاشرة صباحا، تكون المحادثة بيينا بدأت بالفعل في تمام التاسعة والنصف".

وأضاف المدرب الألماني: "كذلك الغناء لأصحاب أعياد الميلاد، نغني معا في الوقت ذاته، عندما نكون معا تسير الأمور بشكل أفضل، ولكن الفكرة نفسها هي الأهم، كل لاعب جاء يوم ميلاده كنا نغني له ونحتفل به، لا أعرف بالضبط عدد اللغات التي نمتلكها ولكننا نستخدمها جميعًا، سواء في الملعب قبل التدريب، أو الآن عبر تطبيق الفيديو".

وعن قصات الشعر الجديدة لبعض اللاعبين قال مدرب ليفربول: "نعم فعل ذلك لك من آدم لالانا ومساعدي بيب ليندرز، لا أعرف ما السبب وراء ذلك، ولكن بعضهم بحاجة لذلك حقا مثل أليسون".

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني ويتبقى له مؤجلة أمام آرسنال.