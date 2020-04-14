شكرا لقرائتكم الاهلي يحدد مليون دولار لبيع جيرالدو خلال فترة الإنتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو النادي الاهلي مبلغ مليون دولار لبيع الأنجولى جيرالدو لاعب الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعدما إستقرت الأراء على الاستغناء عن خدمات اللاعب الصيف المقبل لعدم ظهوره بشكل جيد مع الفريق طوال الفترة الماضية، وتلقى اللاعب الأنجولي 3 عروض من أندية خليجية لتدخل على خط التفاوض مع اللاعب، بجانب أندية أخرى فى البرازيل سبق وأبدت رغبتها فى ضم جيرالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تضاءلت فرصة اللاعب فى البقاء ضمن صفوف الفريق مُستقبلاً ، وشهدت الفترة الماضية تلقى جيرالدو عروضاً من أندية برازيلية لاسيما أنه سبق ولعب لأكثر من نادٍ برازيلى قبل الانتقال لناى أول أغسطس الأنجولى ومنه للأهلى قبل أن تدخل أندية خليجية مؤخراً "مزاد" اللاعب الأنجولي.

وتتجه النية فى الأهلى للاستغناء عن خدمات جيرالدو الصيف المقبل لعدم ظهوره بشكل جيد مع الفريق طوال الفترة الماضية، خاصة أن الأهلى كان يرغب فى الاستغناء عنه فى يناير الماضى، لكن ضعف العروض المُقدمة له ثم دخول وليد آزارو مهاجم الفريق فى أزمة مع فايلر المدير الفنى للأهلى جعل إدارة القلعة الحمراء توافق على إعارة المهاجم المغربى للاتفاق السعودى حتى نهاية الموسم الجارى وتبقى على الجناح الأنجولى لحين إشعار آخر.

وانضم جيرالد للأهلى فى يناير قبل قادماً من أول أغسطس الأنجولى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ولعب جيرالدو عدة سنوات فى أكثر من نادٍ برازيلى قبل اللعب لنادى أول أغسطس الأنجولى والذى انتقل منه للقلعة الحمراء، ومن أفضل الأندية البرازيلية التى لعب لها جيرالدو نادى "كوريتيبا" الذى استمر معه 4 سنوات حتى رحل عنه عام 2014 بسبب خلافات مع المدرب ماركينيوس.