شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستغل ورقة رباعي سموحة لضم حسام حسن في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينوي مسئولو الأهلي استغلال ورقة المُعارين لدى سموحة من أجل ضم حسام حسن مهاجم الفريق السكندري الذي اقترح البعض داخل القلعة الحمراء التعاقد معه لتدعيم الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن رينيه فايلر قد لا يؤيد التعاقد مع مهاجم أجنبى ويُفضّل ضم "جناح" أجنبى إذا كانت قائمة اللاعبين الأجانب بالفريق تسمح بضم أجنبى خلال الصيف المقبل.

ويتطلع مسئولو الأهلي الإستفادة من وجود أربعة لاعبين مُعارين لسموحة وهم ، صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزي الحناوي من أجل ضم حسام حسن الذى إرتبط أسمه بالأهلي أكثر من مرة خلال السنوات الماضية لكن الصفقة لم تتم لأسباب مالية بنسبة كبيرة ومن المقرر أن يتحدد مصير مفاوضات حسام حسن خلال الأيام المقبلة فى ضوء عدة أمور، أهمها المقابل المالى الذى سيطلبه فرج عامر رئيس نادى سموحة للاستغناء عن اللاعب وقائمة الأجانب فى الأهلى فضلاً عن "ورقة" المُعارين التى ستكون سلاح القلعة الحمراء لخطف مهاجم الفريق السكندري.

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