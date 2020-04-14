شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني على رأس ملكات الاسكواش فى الملعب الزجاجي.. إحصائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تربعت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج والمصنفة الثالثة عالمياً وبطلة العالم، على رأس سيدات الاسكواش الأقل هزيمة خلال مسيرتها الاحترافية، فيما جاءت نوران جوهر المصنفة الثانية في المركز الثاني ورنيم الوليلي في المركز الثالث.

وخلال مسيرتها الاحترافية استطاعت البطلة المصرية نور الشربيني، أن تحقق الانتصار في 245 مباراة، فيما تلقت الهزيمة في 71 مباراة فقط. بينما استطاعت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة، أن تحقق 165 انتصار، وتلقت 77 هزيمة.

أما رنيم الوليلي والتي بدأت مسيرتها في اللعبة قبل الثنائي نور ونوران، فقد استطاعت أن تحقق الانتصار في 362 مباراة، بينما تلقت الهزيمة في 151 مباراة أخرى.



ابطال الاسكواش

ورغم توقف موسم الاسكواش حتى إشعار آخر كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا، تمكن الأبطال المصريون فى اللعبة من مواصلة التألق والصدارة على مدار البطولات التى تم خوضها حتى الآن ليصل عدد البطولات التي توج بها المصريون فى منافسات الرجال والسيدات إلى 15 لقباً .

وانطلق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى حيث بطولة الصين المفتوحة، والتى شهدت هيمنة مصرية على لقب الرجال والسيدات، وتوج بها الثنائي، نور الطيب لاعبة هليوبوليس، ومحمد الشوربجي المصنف الأول عالمياً.

أما البطولة الثانية فكانت سان فرانسيسكو والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وتوج بها الثنائي المصري، رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنف الأولى عالمياً، ومحمد الشوربجي.

كانت البطولة الثالثة وهى الأكبر بطولة أمريكا المفتوحة والتي توج بها علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالمياً في منافسات الرجال، ونوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية للسيدات.

Advertisements

ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فازبعد تغلبه في نهائي البطولة الأولى على مواطنه علي فرج والثانية على محمد الشوربجي.

وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، والتي كانت قد أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة.

وتوج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخبالتي أقيمت في ديسمبر الماضي، ليدخل مع زوجته رنيم الوليلي موسوعة جينيس كأول زوجين يتوجان ببطولة العالم في لعبة واحدة.

وحصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، على بطولة ايدينبرج التى أقيمت بإسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه.

وفازت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى.

كما توج طارق مؤمن ببطولة كأس كندا، و توج على فرج ونور الشربينى ببطولة ويندى سيتى.

وتوج محمد لشوربجي بآخر بطولة في الموسم قبل التوقف وهي بطولة كناري كلاسيك بعد تغلبه في المباراة النهائية على علي فرج، وتغلبت هانيا الحمامي في آخر بطولات الموسم على نور الشربيني في مفاجأة كبرى لتتوج ببطولة بلاك بول للسيدات.