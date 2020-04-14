شكرا لقرائتكم الأهلي يدرس إستغلال ورقة المُعارين لدى سموحة لضم حسام حسن لتدعيم الهجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينوي مسئولو الأهلي إستغلال ورقة المُعارين لدى سموحة من أجل ضم حسام حسن مهاجم الفريق السكندري الذي إقترح البعض داخل القلعة الحمراء التعاقد معه لتدعيم الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة أن رينيه فايلر قد لا يؤيد التعاقد مع مهاجم أجنبى ويُفضّل ضم "جناح" أجنبى إذا كانت قائمة اللاعبين الأجانب بالفريق تسمح بضم أجنبى خلال الصيف المقبل.

ويتطلع مسئولو الأهلي الإستفادة من وجود أربعة لاعبين مُعارين لسموحة وهم ، صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزي الحناوي من أجل ضم حسام حسن الذى إرتبط أسمه بالأهلي أكثر من مرة خلال السنوات الماضية لكن الصفقة لم تتم لأسباب مالية بنسبة كبيرة ومن المقرر أن يتحدد مصير مفاوضات حسام حسن خلال الأيام المقبلة فى ضوء عدة أمور، أهمها المقابل المالى الذى سيطلبه فرج عامر رئيس نادى سموحة للاستغناء عن اللاعب وقائمة الأجانب فى الأهلى فضلاً عن "ورقة" المُعارين التى ستكون سلاح القلعة الحمراء لخطف مهاجم الفريق السكندري.

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وارتبط اسم حسام حسن بالأهلى أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، وتجددت هذه الرغبة داخل الأهلى مؤخراً، حيث تناقش لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح عدة أمور فنية خاصة بالفريق، بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادى ورينيه فايلر، مُستغلين فترة توقف الدورى الحالية على خلفية انتشار باء كورونا فى العالم كله.

من ناحية أخرى، تحفّظ مسئولو الأهلى على قرار اتحاد الكرة بشأن تقليص عدد الأجانب فى الدورى ابتداءً من الموسم الجديد لسبب تراه إدارة القلعة الحمراء مهماً جداً، وهو ارتباط الأندية بعقود مع لاعبيها الأجانب مُستمرة لما بعد الموسم المقبل، وقال مصدر فى الأهلى إن القرار غير مُقنع فكيف يتم تطبيق هذا القرار من الموسم المقبل ولدينا عقود مُستمرة مع لاعبينا الأجانب، وتساءل المصدر، ماذا سنفعل فى هذه العقود.. من يتحمّل نتيجة فسخها؟.

ويضم الأهلى حالياً خمسة لاعبين أجانب هم: التونسى على معلول والنيجيرى جونيور أجاى والأنجولى جيرالدو والسنغالى آليو بادجى والمالى آليو ديانج بجانب المغربى وليد آزارو المُعار للاتفاق السعودى.