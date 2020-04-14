شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة يخضع للتحقيق اليوم باتحاد الكرة بعد شكوى نور الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع اليوم الحكم الدولي جهاد جريشة للتحقيق معه لسماع أقواله فى الشكوى المقدمة منه ضد الحكم إبراهيم نور الدين، على أن يقدم جريشة الأدلة على صحة ما ورد فى شكواه ضد نور الدين، وكان من المقرر عقد هذه الجلسة الأحد الماضى قبل تأجيلها 48 ساعة لتقام اليوم الثلاثاء.

واستمع اتحاد الكرة إلى أقوال الحكم الدولي إبراهيم نور الدين فى الشكوي المقدمة من الحكم الدولى جهاد جريشة ضد نور الدين، بعدما أكد الأخير لمسئولى اتحاد الكرة أن جهاد جريشة وراء تسريب المحادثات التى تمت بين الحكام على أحد الجروبات الخاصة، حيث قدم جهاد جريشة مذكرة ضد نور الدين إلى المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وليد العطار ومحمد فضل عضو الجبلاية بالإضافة إلى لجنة الحكام والتى يديرها الدكتور عزب حجاج ووجيه أحمد.

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وعقدت خلال الساعات الماضية جلسة جمعت الحكم الدولى ابراهيم نور الدين مع مسئولى اتحاد الكرة وتم خلالها الجلسة توضيح نور الدين لوجهة نظر الحكام والتسريبات التى خرجت من أحد جروبات "واتس آب" الخاصة بالحكام، وكشفت الجلسة عن تأكيد نور الدين معرفة الحكام للذى قام بنشر المحادثات وأنه حكم دولى "ج.ج"، وذلك بعد التأكد من إحدى الصور التى ظهرت على الاسكرين شوت الذى تم توزيعه إلى جانب أن معظم المحادثات التى تم تسريبها للحكم إبراهيم نور الدين فقط، ما يؤكد أنه كان هناك نية مبيتة لنشر هذه التسريبات للإيقاع بابراهيم نور الدين فقط.

وتجرى محاولات من قبل بعض الحكام لعقد جلسة صلح بين الثنائى نور الدين و جهاد جريشة خلال الفترة المقبلة.