شكرا لقرائتكم خبر عن كريم طارق: الزمالك فاوضنى عن طريق وسطاء والأهلى لم يطلب ضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كريم طارق، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، المعار إلى صفوف نادي طلائع الجيش، إن نادي الزمالك تفاوض معه في الفترة الماضية وقبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

وأكد كريم طارق في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك فاوضني عن طريق وكلاء اللاعبين بينما لم يتواصل معي الأهلي من قريب أو من بعيد".

وتابع: "نخوض تدريبات في المنزل بشكل جيد عن طريق التواصل سويًا على الواتس آب، وهدفنا أن الحفاظ على مستوانا حتى عودة النشاط".

وأضاف كريم طارق: "إعارتي تنتهي مع طلائع الجيش في نهاية الموسم الجاري، وعقدي مع بتروجت ينتهي الموسم المقبل ويحق لي التوقيع لأي ناد في يناير المقبل".

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وأوضح: "نادي طلائع الجيش طلب تجديد إعارتي ولكنني أنتظر عودة النشاط من أجل تحديد مصيري، فأمتلك عدد كبير من العروض".

واردف : "سأختار النادي الذي سيختارني ويطلب التعاقد معي، وسأقارن بين العرضين فور توفرهم واختار الأنسب والذي سيمنحني فرصة"

واختتم تصريحاته: "سعيد بالانضمام إلى معسكر منتخب مصر في الآونة الأخيرة، وأسعى من أجل الحفاظ على مكاني في المنتخب والانضمام من جديد".