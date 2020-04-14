شكرا لقرائتكم خبر عن "الطبخ والعجلة والتيك توك" أنشطة محترفى اليد للتغلب على حظر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد حظر الوقاية من فيروس كورونا وجود عدد من اللاعبين المحترفين فى كرة اليد فى عدد من الدول سواء فى أوروبا أو الخليج. ويحاول محترفو كرة اليد استغلال وقتهم فى عدد من الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية. ويرصد ”الخليج 365” أنشطة محترفى اليد لتغلب على حظر كورونا فى التقرير التالى:

كشف على زين، نجم منتخب كرة اليد المحترف فى صفوف الشارقة الإماراتى، عن برنامجه اليومى أثناء توقف النشاط الحالى بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال على زين، فى تصريح لـ الخليج 365، إنه حريص على قضاء كل وقته فى المنزل مع ابنته زينة وزوجته منة، مشيرا إلى أن يتدرب يوميا فى منزله صباحا.

وأضاف على زين أنه يحرص أيضاً على الجرى بالعجلة نصف ساعة قبل موعد بدء حظر التجول فى الإمارات، من الثامنة مساءً، فضلاً عن كورسات التغذية للرياضيين.

وحرص على زين نجم منتخب كرة اليد المحترف فى صفوف الشارقة الإماراتى على كسر ملل حظر الوقاية من فيروس كورونا بالتدريب على أنغام التيك توك مع ابنته زينة.

ويخوض على زين تدريبات لرفع اللياقة الدنية بمنزله فى الإمارات بمشاركة ابنته، قبل أن يجرى بالعجلة فى الساعة الأخيرة قبل فرض الحظر فى الثامنة مساءا بمدينة الشارقة الإماراتية.

فيما كشف عمر ياسين، نجم كرة اليد المحترف فى صفوف السد القطرى، عن برنامجه اليومى أثناء توقف النشاط الحالى بسبب انتشار فيروس كورونا. وقال عمر ياسين، فى تصريح لـ الخليج 365، إنه يحرص على التدريب فى المنزل على فترات من أجل المحافظة على لياقته البدنية ، وأنه يستغل الوقت أيضاً فى الجلوس على الشاطئ لكسر الملل ودخول المطبخ لعمل الباستا والجمبرى.

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كما كشف محمد سند، لاعب منتخب كرة اليد المحترف فى صفوف نيم الفرنسى، عن برنامجه اليومى أثناء توقف النشاط الحالى بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال محمد سند، فى تصريح لـ الخليج 365، إنه يستغل وقت الحظر فى ممارسة عدد من الأنشطة مع ابنته، مشيراً إلى أن يجب الحصور على تصريح رسمي للخروج من المنزل فى فرنسا.

وأضاف سند أنه يخرج من المنزل ساعة واحدة، كما هو مسموح به، من أجل شراء مستلزمات المنزل من السوبر ماركت ، مؤكدا أنه يتدرب فى المنزل بصحبة ابنته للمحافظة على اللياقة البدنية.

أما محمد ممدوح هاشم المحترف فى الدورى الرومانى فقام بنشر فيديو على عجلة للحفاظ على لياقته البدنية على أنغام الموسيقى عبر انستجرام