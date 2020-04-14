شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: صالح سليم سبب عودتى من أوروبا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام حسن نجم الأهلى والمنتخب الوطنى الأسبق، أن صالح سليم رئيس القلعة الحمراء الأسبق السبب الرئيسى فى عودته للمارد الأحمر عقب احترافه بنيوشاتل السويسرى بداية التسعينيات من القرن الماضى .

وأضاف حسام حسن خلال تصريحات لملعب أون تايم، أن صلاح حسنى كان مديرا للكرة للأهلى آنذاك وحضر إلى سويسرا وتحدث معى أنا وشقيقى إبراهيم مؤكدا لنا أن الأهلى فى احتياج لنا وأن صالح سليم يريد عودتنا من جديد للمارد الأحمر وهو ما وافقنا عليه على الفور دون النظر لأى شئ أخر .

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وكشف العميد أن الأهلى كان الأساس له وترك أوروبا من أجله بالرغم من تألقه اللافت فى سويسرا، مؤكدا أنه عاد من هناك على منزل صالح سليم الذى تحدث معنا أن قيمة العقد ستكون 40 ألف جنيه مثل باقى اللاعبين وهو ما وافقت عليه على الفور دون أى كلام وبدون ترضية من رجال الأعمال .

من ناحية آخرى أكد عماد متعب، مهاجم المنتخب الوطنى الأسبق، أنه كان يعشق حسام حسن هداف الفراعنة الأسبق، وحالفه التوفيق باللعب بجواره فى صفوف المنتخب، مؤكدا أنه أعظم مهاجمى الكرة المصرية على الإطلاق، قائلا: "كنت أشعر أنه حافظ منطقة الـ18".