شكرا لقرائتكم خبر عن أبو رجيلة يكشف سر الاسم.. ويؤكد: وشى كان "فقرى" على رئيس النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود أبو رجيلة نجم الزمالك السابق، سر تسميته بـ"أبو رجيلة" قائلا: "كنا نلعب كرة شراب في حي عابدين عام 1965 وكان هناك بعض الكشافين أخذوني لنادي الزمالك وفي النادي كان يوجد عبد اللطيف أبو رجيلة رئيس النادي، وشكل فريق للشركات وانتقل مع مجموعة من اللاعبين السابقين للعب في دوري الشركات وتم توظيفهم في شركة ابو رجيلة، وفي اول مباراة لعب ظهير أيسر ثم ظهير أيمن، فاستسفسر أحد الأشخاص عني، فردوا عليه، "ده محمود اللي اشتغل عند ابو رجيلة"

أضاف نجم الزمالك السابق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "فيه واحد ابو رجيلة غني وواحد فقير والحمد لله وانا الفقير وكان وشي فقري عليه لأنه تأمم".

وأشاد أبو رجيلة بمستوى مقر إقامة لاعبي قطاع الناشئين في القلعة البيضاء، مشيرا إلى أن المستوى عالي جدا ولا يقل عما يتواجد في ميلانو واسبانيا، كاشفا أنهم كانوا ينامون في المدرجات عندنا كان في قطاع الناشئين.

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قائلاً: "طالب بانشاء فريق الأمل في الزمالك، من أجل الاهتمام بقطاع الناشئين، لأنه سبق وتم تنفيذ هذه التجربة من قبل وصعد من هذا الفريق 15 لاعب للدوري الممتاز.

فى سياق أخر، يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على مواصلة متابعة تدريبات الجرى الخاصة باللاعبين، وطلب من كل لاعب إجراء حصة جرى يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.