شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يواصل السقوط منذ الانضمام للأهلي ويفقد 5 ملايين جنيه من قيمته التسويقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادي الأهلي، التراجع في قيمته التسويقية منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء في يناير الماضي، ليخسر حوالي 5 ملايين جنيه وفقاً لآخر تحديث للقيمة التسويقية على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، في ظل توقف النشاط الرياضي حالياً بسبب وباء كورونا المستجد.

وانخفضت القيمة التسويقية لكهربا من مليون ونصف المليون يورو، أي ما يعادل 25 مليونا و800 ألف جنيه مصري، لتصل إلى مليون و200 ألف يورو أي ما يعادل 20 مليونا و600 ألف جنيه.

يذكر أن أعلى قيمة تسويقية سجلها كهربا في مسيرته الاحترافية، كانت خلال الفترة التي كان اللاعب معاراً فيها من الزمالك إلى اتحاد جدة السعودي، حيث بلغت القيمة التسويقية لكهربا حوالي 2 مليون و300 ألف يورو أي ما يعادل 39 مليونا ونصف المليون جنيه.



كهربا 2



كهربا

بدأ كهربا مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئي الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلي عام 2011.

عقب الرحيل عن ناشئي الأهلي، انضم كهربا إلى صفوف فريق إنبي، ولعب معهم 35 مباراة خلال الفترة ما بين 2011 و2013، وموسم 2014 /2015، في الدوري وكأس مصر أحرز فيها 8 أهداف وصنع هدفين.

خلال فترة مشاركته مع إنبي، خاض فترة احتراف قصيرة على سبيل الإعارة مع نادي لوزيرن السويسري، من أغسطس 2013 إلى مايو 2014، وشارك في 19 مباراة أحرز 7 أهداف وصنع هدفا واحدا.

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