شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: لو الأهلى جددلى موسم واحد قبل الرحيل كنت اعتزلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام حسن نجم الكرة المصرية أن الأهلى لو جدد له موسما واحدا قبل رحيله للزمالك عام 2000 كان سيعتزل داخل جدران القلعة الحمراء دون تفكير .

واضاف نجم الأهلى الأسبق فى تصريحات لملعب أون تايم أنه تحدث مع ثابت البطل مدير الكرة بالمارد الاحمر آنذاك بأنه يمتلك عرضا من تركيا ويريد أن يعرف مصيره مع ناديه ليرد عليه البطل " شوف مصلحتك " ليرحل إلى الفريق الأبيض

وقال حسام حسن أنه لم يخطر بباله فى يوم من الأيام أن يلعب فى أى نادى بخلاف الأهلى نظرا للتضحيات التى قدمها بداية من عودته من أوروبا والروح التى كان يشارك بها خلال المباريات .

وكشف نجم الأهلى والزمالك الأسبق عن مفاجأة أن ثابت البطل قام بإرسال مبلغ 500 جنيه فقط كمكافأة الفوز بالدورى مع إدارى الأهلى لحسام حسن قبل رحيله بعد خصم مبلغ من المال نظرا لظهور الأخير فى إحدى البرامج التليفزيونية .

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وشدد العميد أن الأهلى كان الأساس له وترك أوروبا من أجله بالرغم من تألقه اللافت فى سويسرا مؤكدا أنه عاد من هناك على منزل صالح سليم الذى تحدث معنا أن قيمة العقد ستكون 40 ألف جنيه مثل باقى اللاعبين وهو ما وافقت عليه على الفور دون أى كلام وبدون ترضية من رجال الأعمال .