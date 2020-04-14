شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن :محمد عبد الوهاب عرض علينا العودة للأهلى بعد الموسم الأول مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام حسن نجم الكرة المصرية الأسبق، أنه تلقى مكالمة هاتفية من محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلى الأسبق بعد الموسم الأول الذى قضاه مع الزمالك وعرض عليه العودة للفريق الأحمر من جديد ليوافق اللاعب على العرض مباشرة .

وأضاف العميد فى تصريحات لملعب أون تايم أن محمد عبد الوهاب قام بعرض الأمر على مجلس إدارة الأهلى وقتها إلا أنهم رفضوا العرض ، ليعود بعدها محمد عبد الوهاب ويؤكد أنه شاهد على الواقعة عبر التاريخ .

وكشف حسام حسن أنه شعر بالإحراج الشديد عندما احرز هدفين فى الأهلى فى أول لقاء جمع بين الزمالك والأهلى وهو ما ادى لهجوم جماهير الأحمر عليه مؤكدا أن الإعلام ضخم من رد فعلى على هجوم جماهير الأهلى وقتها .

وعن كلامه عن صالح سليم أشار حسام حسن أنه عندما تحدث عن رئيس الأهلى الأسبق كان يقصد أن بطولاته أكثر من بطولات صالح سليم فقط مؤكدا أن الأخير هو أسطورة المارد الأحمر وأنه من الجائز ان يكون خانه التعبير وقتها مشددا انه لا يوجد شخص داخل الأهلى يحب صالح سليم مثله هو وشقيقه أبراهيم .

واضاف حسام حسن أن صالح سليم رئيس القلعة الحمراء الأسبق السبب الرئيسى فى عودته للمارد الأحمر عقب احترافه بنيوشاتل السويسرى بداية التسعينيات من القرن الماضى .

وأضاف حسام حسن أن صلاح حسنى كان مديرا للكرة للأهلى آنذاك وحضر إلى سويسرا وتحدث معى أنا وشقيقى إبراهيم مؤكدا لنا أن الأهلى فى احتياج لنا وأن صالح سليم يريد عودتنا من جديد للمارد الأحمر وهو ما وافقنا عليه على الفور دون النظر لأى شئ أخر .

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وكشف العميد أن الأهلى كان الأساس له وترك أوروبا من أجله بالرغم من تألقه اللافت فى سويسرا، مؤكدا أنه عاد من هناك على منزل صالح سليم الذى تحدث معنا أن قيمة العقد ستكون 40 ألف جنيه مثل باقى اللاعبين وهو ما وافقت عليه على الفور دون أى كلام وبدون ترضية من رجال الأعمال .