شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: محمد عواد سينتقل إلى بيراميدز.. والمهدى سليمان يقترب من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى سيف زاهر عن الانتقالات التي قد تحدث بين الأهلى وبيراميدز والزمالك في مركز حراسة المرمى، مشيراً إلى أن أحمد الشناوي سيستمر مع فريق بيراميدز.

وقال الإعلامى سيف زاهر في برنامجه "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "إن شريف إكرامى حارس الأهلى الحالي ومحمد عواد حارس الزمالك هينتقلوا إلى نادى بيراميدز الذى سيحتفظ ببقاء أحمد الشناوى معهما، ليكونوا ثلاثى حراسة مرمى بيراميدز في الموسم المقبل".

وأكد سيف زاهر أن الحارس المهدى سليمان سينتقل إلى النادى الأهلى لتعويض رحيل شريف إكرامى، لينافس كل من محمد الشناوى وعلى لطفى والشاب مصطفى شوبير.

Advertisements

وكان شريف إكرامي رفض عرضا خليجيا لسببين الأول مدة التعاقد، حيث جاء العرض المقدم للحارس لمدة موسم واحد، بينما يرغب الحارس في الانضمام لأحد الأندية لمدة لا تقل عن الموسمين، كما ارتبط الحارس الدولي بكلمة مع نادي بيراميدز بعد توقيعه له بشكل مبدئي.

وحصد شريف إكرامي العديد من البطولات مع الأهلي قبل قراره وصل عددها لـ18 بطولة، والذي يعد أبرزها، الدوري المصري الممتاز (7 مرات)، كأس مصر (مرة واحدة) 2017، وكأس السوبر المصري (5 مرات)، دوري أبطال أفريقيا (مرتين)، كأس الاتحاد الأفريقي (مرة واحدة): 2014، وكأس السوبر الأفريقي (مرتين).