شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى: رزاق سيسيه "جوهرة" يمتلكها الزمالك ويجب عودته... وشيكابالا "مظلوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك سابقا، إنه نادي الزمالك يمتلك موهبة كبيرة وهي رزاق سيسيه، المعار في صفوف الاتحاد السكندري.

وأكد أمير عزمي مجاهد في تصريحات تليفزيونية : "مستغرب جدا من عدم حصول رزاق سيسيه على فرصة مع الزمالك فهو لاعب مميز ويمتلك موهبة كبيرة وأطالب بعودته لنادي ميت عقبة"

وتابع: "الزمالك عنده جوهرة أسمه رزاق سيسيه ولكن لا يستخدمه ويمدد إعارته في الاتحاد، ويقوم بدفع ملايين في بعض اللاعبين الأجانب التي لا تستحق"