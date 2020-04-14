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أمير عزمى: رزاق سيسيه "جوهرة" يمتلكها الزمالك ويجب عودته... وشيكابالا "مظلوم"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك سابقا، إنه نادي الزمالك يمتلك موهبة كبيرة وهي رزاق سيسيه، المعار في صفوف الاتحاد السكندري.

 

وأكد أمير عزمي مجاهد في تصريحات تليفزيونية : "مستغرب جدا من عدم حصول رزاق سيسيه على فرصة مع الزمالك فهو لاعب مميز ويمتلك موهبة كبيرة وأطالب بعودته لنادي ميت عقبة"

 

وتابع: "الزمالك عنده جوهرة أسمه رزاق سيسيه ولكن لا يستخدمه ويمدد إعارته في الاتحاد، ويقوم بدفع ملايين في بعض اللاعبين الأجانب التي لا تستحق"

 

 

وأضاف  مدرب الزمالك سابقا، إن محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميت عقبة، مظلوم كثيرا، موضحاً  "شيكابالا اتظلم كثيرا وحصل على فرص في أوروبا ربما استخدمها بشكل خاطئ ولكنه لاعب كبير وفي حتة تانية خالص ولكن هو اتظلم"

 

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وتابع: "أتمنى إنضمام حسام عاشور لنادي الزمالك وهو مفيد لأي نادي، ولكن أعتقد أن ذلك سيكون صعب للغاية".

 

وواصل مدرب الزمالك سابقا، إنه لم يشعر بالراحة خلال تجاربه داخل بسبب عدم احترافية التعامل من قبل المدربين المصريين، مضيفاً  "في أوروبا المدربين لا يتحدثون سوى عن كرة القدم والتركيز على التدريبات والجهد الذي يبذله اللاعبين"

 

وأوضح : "أما في مصر فكنت أذهب للتدريبات صباحا وأجد المدرب بيعزم عليا بسندوتش الفول، وبيلعبوا تقسيمة بين اللاعبين على بسبوسة وكنافة"، مشيراً "أتمنى أن يصدر اتحاد الكرة قرار بمنع المدربين من تولي المدرب تدريب اكثر من فرقة، وهناك مدرب بيلف على الأندية سنويا من وأنا في 3 ابتدائي"..

 

 

 

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