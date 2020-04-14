شكرا لقرائتكم خبر عن الطويلة ردا على محمد صلاح: تبرعت لأندية القسم الثالث والرابع من زكاة أموالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام محمد الطويلة، رئيس نادى نجوم المستقبل، بالرد على التصريحات التى أطلقها محمد صلاح المدير الفنى للنجوم قائلا: "الأموال التى أعطتها لأندية القسم الثالث والرابع عبارة عن زكاة أموالى، ولا أحد يستطيع أن يدخل فى هذا الأمر".

وكان محمد صلاح هاجم محمد الطويلة اليوم، مؤكدا أن ما يحل للبيت يحرم على الجامع، فى إشارة منه إلى أن رئيس النجوم أعطى مبالغ للاعبى القسم الثالث والرابع ورفض إعطاء لاعبى النجوم وجهازهم الفنى مستحقاتهم المالية المتأخرة فى هذه الظروف الحالية التى تمر بها البلاد بعد توقف النشاط الكروى بسبب تفشى وباء كورونا، الذى ضرب العالم وأدى لتجميد النشاط.

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وأضاف الطويلة فى تصريحات لملعب أون تايم، الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر، أن لاعبيه وجهازهم الفنى حصلوا على نصف شهر وهم فى المنزل عن طريق البريد وأن هؤلاء اللاعبين يستطيعوا التحمل نظرا لوجود مبالغ مالية معهم بخلاف لاعبى القسمين الثالث والرابع، وأنه يهدف من تلك المبادرة أن يساهم ولو بشكل بسيط فى تخفيف الآلام على هؤلاء اللاعبين.

وكان محمد الطويلة قد أكد أن ناديه حرر "شيكات" لعدد 125 لاعبا من فرق الدوري القسم الرابع بمنطقة الجيزة لكرة القدم وهم مركز شباب أوسيم ومركز شباب أطفيح ومركز شباب البكاري ومركز شباب كرداسة، وذلك لدعم لاعبي فرق الدوري القسم الرابع في ظل تجميد النشاط الكروي.

وحضر لاعبو فريقي مركز شباب أوسيم ومركز شباب أطفيح لنادي النجوم لكرة القدم ، وذلك لإستلام "الشيكات" الخاصة بهم مع مراعاه تنفيذ تعليمات الأمان التي حددتها وزارة الصحة المصرية.