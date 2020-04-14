شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لوائح: فيفا سمح لكل اتحاد بتحديد مصير مسابقاته المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد بيومي، خبير اللوائح الرياضية، أن فيفا ترك أمر تحديد مصير الدوري للاتحادات الأهلية كل على حسب ظروفه لاتخاذ القرار المناسب، ومن الطبيعي أن الاتحاد يبحث عن العدالة قبل اتخاذ القرار، وهناك سيناريوهات كثيرة ومنها إلغاء الدوري.

وقال بيومى في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "القرار العادل هو استكمال هذا الموسم في أي وقت، حتى لو استمرت أزمة فيرس كورونا إلى شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبل، وهناك سيناريوهان لا ثالث لهما، إما استكمال الدوري على أي وضع والثاني هو الغاء الدوري وانطلاق دوري جديد حسبما تسمح الأمور بذلك".

وأردف خبير اللوائح: لا يمكن اعتماد نتائج هذا الدوري لو لم يكتمل، وكل دول العالم على دراية بهذا القرار، مشيرا إلى أن عبد الله السعيد لن يكون هداف الدوري لأن المسابقة لم تكتمل، ولكن الأهداف التي سجلها تحسب له، ولو كانت عليه عقوبات ترحل وتستمر في الموسم الجديد، وفيما يخص العقوبات فتتبع اللاعب وتطبق في الموسم الجديد، رغم إلغاء الموسم الذي تعرض خلاله للعقوبات.

وأضاف: "في كل اللوائح الخاصة بتنظيم المسابقات العقوبة تتبع اللاعب، وتنفذ في ناديه أو أي ناد ينتقل إليه، حيث إن عقوبة لاعب مثل محمود كهربا الذي تم إيقافه لنهاية الموسم قبل تخفيضها يتم إلغائها لأنه كانت مقررة لنهاية الموسم في موسم تم إلغائه بالفعل، أما العقوبة المقررة بعدد معين من المباريات فتستكمل في الموسم الجديد، إذا لم تنته في الموسم الموقعه خلاله العقوبات.