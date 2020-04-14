شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى يكشف: أطهر الطاهر بديل أحمد فتحى فى الجبهة اليمنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة السكندري، إن إتهامه بالتفويت أمام الأهلى غير منطقي، خاصة أنه سبق له تحقيق نتائج إيجابية ضد الفارس الأحمر.
وأكد حمادة صدقي إنه سبق له تحقيق الفوز على الأهلى والإطاحة به من كأس مصر، كما سبق له الفوز أيضا على الزمالك، مضيفا إنه يلعب من أجل إسمه ولايفكر فى أية اعتبارات أخري.
وأوضح المدير الفني لنادي سموحة السكندري، إنه يتمسك ببقاء حسام حسن مهاجم الفريق الأول للكرة بناديه، رغم العروض التى تلقاها مؤخرا.
وأضاف حمادة صدقي ، إن حسام حسن مهاجم سموحة هداف ومحطة جيدة وديه قدرة على التسجيل، ولذلك فهو يتمني إستمراره مع سموحة مؤكدا: " انا كمان احتاج لاستمراره في الفريق معي، في حالة رحيله سأترك قرار وجهته المقبلة له، اللاعب أصبح يقيم عروضه بشكل جيد حسب نسبة المشاركة وليس الانتماء فقط".
كما رشح حمادة صدقي، اللاعب أطهر الطاهر الظهير الأمين للهلال السودانى، للإنضمام للأهلى لتعويض رحيل أحمد فتحي، قائلا :" الطاهر ظهير عصري وهداف جيد، إنه إضافة لأي فريق وكنت أعتمد عليه كثيرا في الهلال، وأرشحه للإنضمام إلى الأهلي".
قال المدير الفني لنادي سموحة السكندري، إن علاقة أحمد فتحي مع النادي الأهلى، إنتهت بشياكة وذلك بعد إنتهاء عقده والتوقيع لبيراميدز.
وتابع حمادة صدقي إن علاقة فتحي البالغ 35 عاما مع الاهلي "انتهت بشياكة"، لافتا إلى أنه تحدث مع فتحي عقب إنتهاء مباراة الأهلى وسموحة الأخيرة، وقال له إنه كان سبباً في حماس لاعبي الأهلي بعد طرد رامي ربيعة، وذلك بعد رفضه الهزيمة وإلتحامه بمنتهى القوة حتى أدرك فريقه التعادل.
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