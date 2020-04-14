رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودى: تخفيض رواتب اللاعبين لم يكن إجبارياً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال معيض الشهري رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الأندية في الدوري السعودي اجتمعت على تخفيض عقود اللاعبين على اثر توقف النشاط في الدوري بسبب فيروس كورونا
وأضاف معيض الشهري في تصريحات تليفزيونية ، إنه بناء على توصيات الفيفا جاء القرار بتخفيض عقود اللاعبين 50% بعد توقف النشاط، موضحا أن قرار الهلال السعودي بتخفيض عقود اللاعبين لم يكن اجباريا، ولكن كانت مبادرة تحترم لمسؤولو النادي الأزرق.
وكانت أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، من رابطة الدوري السعودي للمحترفين ، قد استفسرت عن آخر ما توصلت إليه الأندية الأوروبية مع لاعبيها فيما يخص نسبة تخفيض رواتب اللاعبين وعقودهم، رغبة منها في اتخاذ خطوات ملائمة وفق معايير عالمية ترضي كافة الأطراف، في ظل توقف الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا التي أثقلت الأندية بأعباء مالية كبيرة.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فأن الأندية ترغب في الاستعانة بتجارب روابط الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي، تمهيدًا للوصول إلى اتفاقيات مع لاعبيها من أجل خفض رواتبهم في ظل الأزمة الجارية، الأمر الذي دفع عبد العزيز الحميدي رئيس الرابطة المكلف إلى دعوة مجلس إدارة الرابطة لاجتماع غير عادي يعقد عن بعد بواسطة تقنية الفيديو كونفرينس، بحضور ممثلين من الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك لمناقشة التداعيات حول أزمة فيروس كورونا الجديد على دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والأندية الأعضاء، إضافة إلى بحث الحلول الممكنة للتقليص من آثارها على ضوء التوصيات الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
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