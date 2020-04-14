شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودى: تخفيض رواتب اللاعبين لم يكن إجبارياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال معيض الشهري رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الأندية في الدوري السعودي اجتمعت على تخفيض عقود اللاعبين على اثر توقف النشاط في الدوري بسبب فيروس كورونا

وأضاف معيض الشهري في تصريحات تليفزيونية ، إنه بناء على توصيات الفيفا جاء القرار بتخفيض عقود اللاعبين 50% بعد توقف النشاط، موضحا أن قرار الهلال السعودي بتخفيض عقود اللاعبين لم يكن اجباريا، ولكن كانت مبادرة تحترم لمسؤولو النادي الأزرق.

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وأشار معيض الشهري، أن الفيفا منح الاتحادات الأهلية، حرية اتخاذ القرار بشأن استمرار الدوري السعودي أو الغاؤه، مؤكدا أن القرار هو استكمال الدوري السعودي ، والجميع يأمل في ذلك.