شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: الهجوم المتبادل بين لاعبي الأهلى والزمالك بحثا عن الشهرة والنجومية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أيمن يونس نجم الزمالك السابق، عن استياءه الشديد بسبب حرب التصريحات بين لاعبي الأهلي والزمالك في الوقت الراهن.
وقال أيمن يونس، "متسغرب تمامًا بسبب الهجوم المتبادل، زمان العلاقة كانت طيبة بين اللاعبين وخاصة بين الأهلي والزمالك، ربما يكون هناك بعض التوتر داخل الملعب ولكن خارج الملعب كانوا أصدقاء وعلاقاتهم تقوم على الإحترام".
وتابع، "لاعبو الأهلي والزمالك تشعر أنهم باتوا أعداء داخل وخارج الملعب، وكل ذلك بسبب بعض الرموز التي تهاجم الناديين عبر وسائل الإعلام وهو ما يصنع الفتنة بين اللاعبين الحاليين"، مضيفا:"كان زمان في احترام بين اللاعبين وكانت لاعيبة الأهلي بتتخانق مع زمايلهم عندما يعتدي أحد على لاعب من فريق نادي الزمالك، ولكن هذا غير موجود الآن".
وواصل يونس،"الأمر الآن أصبح غريبًا وغير مفهوم على الإطلاق، وأصبح اللاعبون تتباهى بالبلطجة في تصريحاتها عبر وسائل الإعلام".
واختتم يونس، "أتمنى من مسئولي اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة أن تعيد النظر في التصريحات التي يصدرها اللاعبين ضد الحكام وضد منظومة الكرة، ويجب على اتحاد الكرة أن يعيد حساباته"
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن يونس: الهجوم المتبادل بين لاعبي الأهلى والزمالك بحثا عن الشهرة والنجومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.