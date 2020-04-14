أيمن يونس: الهجوم المتبادل بين لاعبي الأهلى والزمالك بحثا عن الشهرة والنجومية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أيمن يونس نجم الزمالك السابق، عن استياءه الشديد بسبب حرب التصريحات بين لاعبي الأهلي والزمالك في الوقت الراهن.

وأكد نجم نادي الزمالك سابقًا في تصريحات تليفزيونية ، أن الهجوم المتبادل على وسائل الإعلام بين لاعبي الأهلي والزمالك بحثًا عن الشهر والنجومية.

وقال أيمن يونس، "متسغرب تمامًا بسبب الهجوم المتبادل، زمان العلاقة كانت طيبة بين اللاعبين وخاصة بين الأهلي والزمالك، ربما يكون هناك بعض التوتر داخل الملعب ولكن خارج الملعب كانوا أصدقاء وعلاقاتهم تقوم على الإحترام".

وتابع، "لاعبو الأهلي والزمالك تشعر أنهم باتوا أعداء داخل وخارج الملعب، وكل ذلك بسبب بعض الرموز التي تهاجم الناديين عبر وسائل الإعلام وهو ما يصنع الفتنة بين اللاعبين الحاليين"، مضيفا:"كان زمان في احترام بين اللاعبين وكانت لاعيبة الأهلي بتتخانق مع زمايلهم عندما يعتدي أحد على لاعب من فريق نادي الزمالك، ولكن هذا غير موجود الآن".

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