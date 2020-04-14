شكرا لقرائتكم خبر عن بحث سيناريوهات استئناف النشاط في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي اجتماعاً مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم؛ لمناقشة دعم فرق الأندية الرياضية بمختلف درجاتها خلال الفترة الراهنة في إطار جهود مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، أن الاجتماع بحث مجموعة من السيناريوهات المتوقعة حول النشاط الكروي، بعد الانتهاء من جائحة فيروس «كورونا»، كما استعرض الاجتماع دراسة مقترح إقامة مباراة افتراضية لمنتخب مصر خلال الأيام المقبلة، وأن يتم تخصيص العائد منها؛ لدعم صندوق «تحيا مصر»، وقطاعات الأندية المتوقف نشاطها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بحث سيناريوهات استئناف النشاط في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.