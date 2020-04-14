شكرا لقرائتكم خبر عن سيد مرعي : ساعتين أبعدوا أحمد فتحى عن الزمالك من موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد مرعي وكيل اللاعبين، ان احمد فتحي لاعب الأهلي المنتقل من الموسم المقبل لفريق بيراميدز كان قريب من التوقيع للزمالك منذ موسمين مع زميله السابق في الأهلي عبد الله السعيد فيما اطلق وقتها بصفقة القرن.

وقال سيد مرعي في تصريحات لبرنامج " جمهور التالتة " الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق علي قناة اون تايم سبورت 2 : احمد فتحي كان يفصله عن التوقيع للزمالك ساعتين ، حيث كان تم الاتفاق مع امير مرتضي منصور واحمد مرتضي علي حصوله علي 35 مليون جنيه في الموسمين " كاش " بنفس طلبات عبد الله السعيد الأخرى ولكن اقل 5 مليون عن عبد الله، وكنا ننتظره انا وامر مرتضي ووكيله ممدوح عيد وهو كان يصور اعلان قبل كأس العالم وعقب انتهاء التصوير كان المستشار ترك ال الشيخ وصل القاهرة وعقد معه جلسة في فندق الفورسيزون وتم التجديد للأهلي.

من ناحية اخري كشف سيد مرعى وكيل الزمالك فى صفقة القرن، لأول مرة كواليس تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد حينما كان فى صفوف الأهلي، وقبل انتقاله للفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز.

قال مرعى: "القصة بدأت حينما كنت أجلس مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، فى مكتبه وأطالبه بباقى مستحقاتى، فقال لى سأعطيها لك حينما تتعاقد لى مع عبد الله السعيد، فقلت له بضحك: "أجيبلك عبد الله السعيد وأحمد فتحى"، وقمت بإرسال رسالة لعبد الله السعيد ورد عليا بعد يومين، وعقدنا جلسة فى مدينتى، ولا أحد يعلم أى شيئ عن تلك الجلسة، وعرضت عليه الانضمام للزمالك وبالمقابل المادى الذى سيطلبه، لكن إذا حددت المبلغ ورجعت فى كلامك فلم تحصل عليه مرة أخرى".

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أضاف وكيل اللاعبين: "عبد الله السعيد طلب فى البداية الحصول على 50 مليون جنيه فى عامين، وعرضت الأمر على مرتضى منصور فقال لى سيحصل على 40 مليون فى 3 سنوات، وبعدها تقابل أمير مرتضى مع عبد الله السعيد فى الحادية عشر مساءًا فى مكتب مرتضى وكان متواجد شريف إسلام وأحمد مرتضى وإسماعيل يوسف، ومعهم 40 مليون جنيه كاش فى 7 شنط، قاموا بشرائهم من أمام نادى الترسانة، ورفض أحمد وأمير حمل تلك الشنط حتى لا تكون تهمة لهم".

أردف حديثه: "وإحنا فى الطريق لمكتب مرتضى تلقيت رسالة من عبد الله السعيد بإنه تلقى عرضًا من نادى كريستال بالاس، فقلت له: "لأ أكيد أنت بتهزر وحرام عليك عيالك، ولازم توقع للزمالك وسنضع بند فى العقد إنه فى حالة تلقيك عرض من انجلترا تقوم بسداد 100 مليون جنيه حتى تستفاد وتفيد الزمالك".

تابع سيد مرعى: "عبد الله وافق وعقدنا الجلسة وقام بالتوقيع وحصل على الـ 40 مليون جنيه، وقام بوضع الشنط فى منزله".