أمير عزمى مجاهد: اكتشفت عبد الله جمعة في الجبهة اليسري.. وأتمنى عودة عمر جابر للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك سابقا، إنه يتمنى عودة عمر جابر، الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، لصفوف نادي الزمالك في بداية الموسم المقبل.
وأوضح أمير عزمي: "الزمالك يضم عدد كبير من حراس المرمى ولكن المنافسة باتت منحصرة بين جنش وأبو جبل"، وتابع: "جنش لديه رصيد كبير عند نادي الزمالك وجماهيره وأعتقد عودته للتشكيل الأساسي بالفترة المقبلة بعد شفاءه من الإصابة".
وأضاف مدرب الزمالك سابقا، إن عدم استعانة جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بآراء جهازه المعاون، كلام خاطئ.، مؤكداً "قبل التدريبات بساعتين، دائما جروس كان يجتمع مع جهازه المعاون ويستطلع رأيه في عدد من الملفات"
وكشف أمير عزمي مجاهد، أنه صاحب توظيف عبدالله جمعة في مركز الظهير الأيسر ، مضيفاُ "هناك من نسب ذلك لنفسه ولكن هذا خطا ورغبت في توضيح تلك النقطة فقط"
وأشار: "لن استمر في الحديث عن عملي وعن ما فعلته كثيرا ولكن كان يجب توضيح تلك النقطة، وكل واحد لازم ياخد حقه".
وواصل أمير عزمي مجاهد، إن نادي ميت عقبة كان يعاني من إجهاد كبير في الموسم الماضي بسبب المشاركة في بطولات كثيرة، مؤكداً "الدوري ضاع بسبب الإجهاد الذي عانى منه لاعبي الزمالك بسبب المشاركة في عدد كبير من البطولات ونجحنا في التتويج ببطولتين"
وتابع : "في بعض المباريات الأخيرة بالدوري كان الزمالك يستعين البدلاء والصف الثاني من أجل اللعب بسبب إصابة جميع اللاعبين الأساسيين"
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