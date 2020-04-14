شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى مجاهد: اكتشفت عبد الله جمعة في الجبهة اليسري.. وأتمنى عودة عمر جابر للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك سابقا، إنه يتمنى عودة عمر جابر، الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، لصفوف نادي الزمالك في بداية الموسم المقبل.

وأكد أمير عزمي مجاهد في تصريحات تليفزيونية "عمر جابر من أولاد الزمالك ولو رجع هيخدم النادي بشكل كبير والنادي يحتاج لخدماته كثيرا في تلك الفترة"

وأوضح أمير عزمي: "الزمالك يضم عدد كبير من حراس المرمى ولكن المنافسة باتت منحصرة بين جنش وأبو جبل"، وتابع: "جنش لديه رصيد كبير عند نادي الزمالك وجماهيره وأعتقد عودته للتشكيل الأساسي بالفترة المقبلة بعد شفاءه من الإصابة".