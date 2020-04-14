محمد إبراهيم: الاستقرار سر تفوق الأهلى على الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد إبراهيم، صانع ألعاب فريق مصر المقاصة، أن سر تفوق الأهلى فى كثير من المواقف على نادى الزمالك هو الاستقرار داخل جدران القلعة الحمراء.
ويعتبر محمد إبراهيم المولود فى مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، قد بدأ مسيرته الكروية فى نادى كروم جناكليس ثم انضم لقطاع الناشئين بنادى الزمالك، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2009 تحت قيادة حسام حسن.
لعب محمد إبراهيم مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً فى كولومبيا، وأحرز هاتريك فى مرمى منتخب النمسا، ليكون أول لاعب مصرى وأفريقى يفعل ذلك.
وتوج محمد إبراهيم مع الزمالك بـ9 بطولات، قارية ومحلية منها 6 كأس مصر، و1 سوبر مصري سعودى، وواحد سوبر مصري على حساب الأهلى، وواحد كونفدرالية.
ويعتبر من أجمل أهدافه الهدف التاريخي الذى سجله فى مرمى شاختار دونيتسك الأوكرانى، في دورة أبو ظبي الودية عندما قطع الكرة من منتصف الملعب وانطلق كالصاروخ من الجهة اليسرى وسدد من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس الأوكراني، وكذلك هدفه فى مرمى النادى المصرى، من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء موسم 2010/2011، فى الدقيقة الأخيرة من المباراة، بالإضافة إلى الهدف الذى سجله فى مرمى جازيللى التشادى، بدور الـ 64 من دورى أبطال أفريقيا عام 2013.
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