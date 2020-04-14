شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم: الاستقرار سر تفوق الأهلى على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد إبراهيم، صانع ألعاب فريق مصر المقاصة، أن سر تفوق الأهلى فى كثير من المواقف على نادى الزمالك هو الاستقرار داخل جدران القلعة الحمراء.

وأضاف محمد إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس"، أنه لا يفكر في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي في الفترة المقبلة، قائلا: "لا أفكر في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي الفترة المقبلة، هدفي هو استعادة مستواي الفني". وأشار محمد إبراهيم أنه يحلم بالانضمام للمنتخب في الفترة المقبلة وقيادة المقاصة للتواجد في مركز متقدم بالدوري.