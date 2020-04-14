شكرا لقرائتكم خبر عن سيد مرعى: الإمارات قد تكون وجهة حسام عاشور المقبلة.. ولو الزمالك "عايزه" إيه المانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد مرعى و كيل حسام عاشور قائد فريق الاهلى أن الاخير تلقي عرضين للاحتراف في الدوري الاماراتي يتم مناقشتهم خلال الفترة الحالية عقب انتهاء تعاقده مع الاهلي بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح سيد مرعى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت 2 أن يوجد عرضين من الدورى الاماراتى لضم اللاعب حسام عاشور خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ، وفي حالة رغبة الزمالك في ضم عاشور فالأمر يرجع لرغبة اللاعب، وعلق علي خبر تفاوض الزمالك مع عاشور"لو الزمالك عايزه إيه المانع".

وعقد حسام عاشور قائد النادي الأهلي جلسات مع مسئولي الأندية الراغبة في الحصول على خدماته، لسماع عروضهم ودراسة الموقف بدقة قبل تحديد موقفه النهائي سواء بالرحيل عن الأهلي والاستمرار في الملاعب أو قبول عرض الإدارة الحمراء والاعتزال نهاية الموسم الجاري.

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وعقد حسام عاشور جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي، أبلغه فيها عن عدم رضاه عن جلسته مع لجنة التخطيط والتي شهدت إبلاغه برفض تجديد عقده.

وتتواصل لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح التي تضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو، مع حسام عاشور لاعب الفريق لمعرفة قراره النهائي، خاصة أن اللاعب لم يحسم مصيره حتى الآن، وتدخل عدد من زملاء حسام عاشور لإقناعه بعدم الرحيل عن الأهلي واستثمار العرض المقدم له من النادي.

وعرض الأهلي على عاشور استثنائه من قرار مجلس الادارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات الخاص بعدم اقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف نظرًا لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائد مالى كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد.