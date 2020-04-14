شكرا لقرائتكم خبر عن عفت نصار يروى كواليس الانتقال للزمالك.. ويوجه رسالة لكارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عفت نصار نجم الزمالك السابق عن بدايته مع الفريق الأبيض، موضحا أنه من حي بولاق وانضم في الابتدائية للزمالك وكان يلعب في منتخب المدارس وحصدوا حينها البطولة.

وأضاف نصار، أن أحد المدرسيين اصطحبه فى بداية الأمر إلى اختبارات الزمالك، وتم رفضه بسبب صغر سنه حيث كان أقل من 9 سنوات، ثم وافقوا على خوض التدريبات مع فريق تحت 12 سنة، قائلاً:" كنا نحصل على وجبات لأنهم يهتمون بصحة اللاعبين الصغار".

قال نصار في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "تم تصعيدي للفريق الأول بالصدفة البحتة وسجلت في احدى المباريات 3 أهداف ، ميرا إلى أنه خاض أول مباراة مع الزمالك عام 1986 وتم قيده في القائمة ولكنه لم يكن يشارك أساسيا، ولكن حسبت له كبطولة مع الفريق الأبيض، قبل أن يرحل عن ميت عقبة عام 1996.

أوضح نجم الزمالك السابق، أنه كان تلقى عرض احتراف من لوزان السويسري مقابل 100 ألف دولار، ولكنه لم يحقق مكاسب من الكرة، حيث أنه لم يتقاضى أكثر من 80 ألف جنيه رغم حصد 14 بطولة مع الفريق الأبيض، موضحا أنه كان أول لاعب مصري يحترف في السعودية من بوابة نادي الرائد وحصد معه على أفضل لاعب محترف، وكذلك أول لاعب مصري يحترف في الامارات وفرنسا.

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وقال عفت نصار أن حسن شحاتة مثل أعلى له، مشيرا إلى أن أفضل هدف في مسيرته الكروية كان هدفه في مرمى الاتحاد السكندري بالإسكندرية موسم 1996، مشددا أنه لعب الدور الثاني بعد عودته من تركيا وسجل 12 هدفا، مضيفا: "أن الفرنسي كارتيرون المدير الفنى الحالى للزمالك بيده افادة الفريق أكثر من ذلك لاسيما أن الفريق أصبح به تجانس فكري، واللاعبين أصبحوا يفهموا بعضهم البعض، وأطالبه بتطوير أداء اللاعبين، مثلا أرغب في مشاهدة فرجاني ساسي في مركز رقم 10 ومحمد عبد الغني في مركز الدفندر لأنه من الصعب مراوغته ويجيد قطع الكرة، وبذلك ستضمن وجود كتلة في وسط الملعب.

شدد على أن قطاعات الناشئين لم تعد تهتم إلا بجزئية القوة الجسمانية للاعب دون الموهبة والمهارة ، مشيرا إلى أنه ساهم في تحقيق بطولة الكأس الوحيدة في تاريخ المصري بعدما سجل هدفين في المباراة النهائية، كاشفا أنه ينتمي للمصري بعد الزمالك وجماهيره متشابهة في تشجيعها مع جماهير الأهلي والزمالك.

ويرى عفت نصار أن قرار تقليص عدد اللاعبين الاجانب بيد المجلس الجديد وليس المجلس الحالي المعين، قائلاً: "الزمالك لابد أن يعد كوادر لخوض انتخابات اتحاد الكرة، وأرفض أن يكون اتحاد الكرة موجه، ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وأنا كزمالك دوري ازاحة المفاسد بمعنى هناك أشخاص في اتحاد الكرة مثل الحوائط لا تتغير حتى وصولها للسبعين عاما ويتحكمون في الجمعية العمومية".