شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا: الأهلى فاوضنى لخلافة جوزيه وأعتز بالتواجد فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى البرتغالى فينجادا مدرب الزمالك السابق، أن يستكمل ما بدأه مواطنه البرتغالى مانويل جوزيه مع النادى الأهلى ولكن المفاوضات لم تسر على ما يرام.

وأكد مدرب الزمالك في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم": أن جوزيه قاد الأهلى في توقيت صعب جدا، ولكنه حقق نتائج مبهرة صعب تكرارها، وكنت أتمنى أن تنجح مفاوضاتى مع الأهلى واستكمال ما بدأه خاصة مع الاستقرار الذى يعيشه الأهلى.

أوضح فينجادا، أن مفاوضات الأهلى كانت فى طريقها للنجاح، ولكن حدثت بعض المشكلات وتم لاتفاق علي إنهاء المفاوضات، مؤكدًا أنه يحب مصر كثيرًا قائلاً: "مصر في قلبى خاصة نادى الزمالك".

وأشار فينجادا أنه يعتز كثيرًا بالفترة التي قضاها في تدريب الفريق الابيض قائلا "الزمالك دائمًا في قلبي، حيث كانت تجربتي معه رائعة للغاية، وحققنا العديد من البطولات". Advertisements وعن أفضل اللاعبين قال فينجادا: وائل القبانى من أذكى اللاعبين اللى دربتهم وكان يستطيع اللعب في أي نادى أوروبى، وشكل مع بشير التابعى ثنائى مميز، كذلك الثنائى طارق السعيد وطارق السيد، ومن أميز اللاعبين كان حازم إمام الذى كان قائدا بمعنى الكلمة وكنت أرى فيه نفسى في الملعب، وكذلك معتز إينو الذى كان يقدم مردودا مميزا رغم صغر سنه. وأشاد فينجادا أيضا بكل من أسامة نبيه وعبد الحليم على، وكذلك حسام حسن الذى قال عنه: حسام حسن كان يلعب بشكل قوى ومميز وأحترمه كثيرا، وسبب أزمتى معه كانت في بدابة موسم 2004 لأنه لم يقبل تغييره، وهو حاليا أصبح مدربا وأعتقد أنه يتفهم وجهة نظرى.

وعن فيروس كورونا، قال البرتغالى فينجادا: أتمنى عودة الحياة لطبيعتها والأنشطة المختلفة ومنها كرة القدم، والأوضاع في البرتغال جيدة بسبب توقف أعداد المصابين.