شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: عدت من تركيا ووقعت للزمالك بسبب هجوم إعلام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام حسن نجم الكرة المصرية أن سبب عودته من تركيا والتوقيع للزمالك بعد الرحيل عن الأهلى بسبب هجوم الإعلام الأحمر عليه بعد الخروج من القلعة الحمراء .

وأضاف حسام حسن فى تصريحات لملعب أون تايم، أنه سافر لتركيا بالفعل بجانب توأمه، إلا أن أحمد رمزى مدرب الزمالك وقتها أجرى اتصالا هاتفيا به لإقناعه بالعودة واللعب للفريق الأبيض إلا انه رفض مؤكدين أنهم لن يستطيعوا اللعب فى مصر إلا للأهلى، إلا أنه فوجئ باتصالات هاتفية من زملائهم يؤكدون هجوم مجلة الأهلى عليهم وهو ما جعله يغير تفكيره ويرفض حضور المؤتمر الصحفى للنادى التركى وعادوا على الفور لمصر والتوقيع للزمالك .

وكشف نجم الأهلى الأسبق أن وكيل أعمال اللاعبين الذى كان الوسيط فى صفقة انتقاله للدورى التركى " ركع على الأرض " من أجل حضور المؤتمر الصحفى للنادى التركى إلا أنهم رفضوا مؤكدين أنهم هايستحملوا علشان مين وعادوا على منزل كمال درويش رئيس الزمالك وقتها .

وأضاف حسام حسن أنه فور حضوره بجانب توأمه إبراهيم لمنزل كمال درويش سألهم الأخير على أنه من الممكن الحصول على بطولة لو كأس مصر أكد له التوأم أننا سنحصل على دورى وكأس لأن ذلك متعودين عليه فى الأهلى .

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وأشار عميد الكرة المصرية أنه كان ينتظر مكالمة هاتفية من مسئولى الأهلى حتى موعد المؤتمر الصحفى الذى عقده مسئولو الزمالك، مؤكدا أن تلك اللحظة تعد الأصعب له فى تاريخه الكروى .