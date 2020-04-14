شكرا لقرائتكم خبر عن طارق طه يكشف عمره الحقيقى ويؤكد: المواقع الأجنبية تؤثر على انتقالاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب طارق طه مدافع الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، عن استيائه الشديد من بعض المواقع الأجنبية وكذلك العربية التى تقع فى خطأ بشأن عمره، لافتًا إلى أن تلك المواقع خاصة transfermarkt المتخصص فى أرقام وإحصائيات اللاعبين سجل تاريخ ميلاده يوم 4 أبريل 1988 وهو تاريخ غير صحيح.

وأوضح طارق طه فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إنه مواليد 4 أبريل 1991 مما يعنى إنه يبلغ من العمر 28 عامًا وليس 32 عامًا كما تذكر المواقع الرياضية، مؤكدًا حديثه بصورة من بطاقته الشخصية.

أكد مدافع الفريق الأول ببيراميدز، أن ذكر تاريخ الميلاد الخاطئ يتسبب فى التأثير السلبى على سوق انتقالاته، خاصة وأن هناك بعض الأندية تلجأ لمواقع الاحصائيات لجمع المعلومات عن اللاعب، وحين يجدون أن السن 32 عامًا قد يتراجعون عن إبرام الصفقة.



صورة من بطاقة طارق طه

ونجح مؤخرًا مسئولو نادى بيراميدز فى إبرام صفقة من العيار الثقيل، وتعد هى الأولى للفريق السماوى فى الموسم المقبل، حيث تم الإعلان عن ضم أحمد فتحى الظهير الأيمن للنادى الأهلي فى صفقة انتقال حر، بعد أن رفض اللاعب التجديد للقلعة الحمراء.

بيراميدز ضم أحمد فتحى صاحب الـ 36 عامًا لمدة 3 سنوات مقبلة، لينهى اللاعب مسيرته وهو ابن الـ 39 عامًا، وبالنظر إلى أعمار لاعبى بيراميدز المقيدون فى القائمة الحالية، نجد أن عنصر الخبرة –الأعمار الكبيرة- تتفوق على عنصر الشباب –الأعمار الصغيرة-، ونرصد فى الأسطر التالية أعمار لاعبى الفريق السماوى والتى جاءت كالتالى..

أحمد دعدور –25 سنة

أحمد الشناوى – 28 سنة

مهدى سليمان – 32 سنة

أحمد أيمن منصور – 26 سنة

عبد الله بكرى – 25 سنة

على جبر – 31 سنة

إسلام عيسى – 24 سنة

محمد عطوة – 29 سنة

محمد حمدى – 25 سنة

عمر جابر – 28 سنة

رجب بكار – 31 سنة

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طارق طه – 28 سنة

ويلفرد كانون – 26

عبد الله السعيد – 34 سنة

أحمد توفيق – 28 سنة

كرستيان بينافينتى – 25 سنة

إبراهيم حسن – 29 سنة

محمود حمادة – 26 سنة

محمد فاروق – 30 سنة

محمد فتحى – 26 سنة

نبيل عماد دونجا – 24 سنة

عبده لومالا – 22 سنة

عمر العيونى – 27 سنة

إيريك تراورى – 23 سنة

حسام غانم – 21 سنة

إبراهيم عادل – 18 سنة

جون أنطوى – 27 سنة

دودو الجباس – 32 سنة