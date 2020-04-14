شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مهدي: طالبنا اللاعبين في الإنتاج الحربي بتخفيض 20% من عقودهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد مهدي، مدير الكرة بالإنتاج الحربي، أن إدارة ناديه منحت اللاعبين حتى الآن 60% من قيمة عقود الموسم الحالي.

وأضاف خالد مهدي في تصريحات خاصة لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت2 : "طلبت من اللاعبين ترك راتب شهرين والحصول على الشهرين المتبقيين".

وأوضح خالد مهدي: "طلبت التنازل عن 20% من قيمة الـ40 بالمائة التي تتبقى لهم من مستحقاتهم عن الموسم الحالي"، مضيفا: مبادرة اللاعبين التي أبلغوه بها لم تكن بقدر الحدث.

كما أكد خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن ناديه يعتزم دراسة موقف لاعيبه الأجانب بنهاية الموسم قبل تطبيق لائحة اتحاد الكرة فى الموسم الجديد،

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وقال مهدى: "كل لاعبى الإنتاج مرتبطين بتعاقد ممتد مع النادى لموسمين وثلاثة ونحسم مصيرهم بنهاية الموسم سواء الأجانب أو المصريين ".

ويضيف مدير الكرة بالإنتاج الحربى: "قرار عدم اعتماد لاعبى شمال افريقيا لاعبين محليين لاينطبق لدينا سوى على التونسى أيمن الطرابلسى وهو متعاقد معنا على سبيل الاعارة لنهاية الموسم ونحسم مصيره مع تحديد مصير بطولة الدوري".

ورفض خماسي الإنتاج الحربي التونسي أيمن الطرابلسي والموريتاني مامادو انياس والمالي موسي دياورا والغاني وهاب انان والايفواري محمد فييرا، فكرة السفر لبلادهم قبل قرار تعليق رحلات الطيران في القاهرة مؤكدين رغبتهم في البقاء هنا انتظارا لقرار عودة النشاط الكروي.