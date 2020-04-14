حسام حسن يوضح حقيقة الإساءة لصالح سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف حسام حسن، نجم الأهلي والزمالك السابق، حقيقة التصريحات المسيئة ضد صالح سليم الرئيس الأسبق للقلعة الحمراء، مؤكدا أن ذلك الأمر تم تضخيمه.

وقال حسام حسن في حواره مع "أون تايم سبورتس 1": "تم تضخيم رد فعلي ولم أقصد بحديثي عن صالح سليم أي شيء سلبي تجاهه".

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وأضاف: "قلت أن تاريخنا كأرقام أكبر من صالح سليم، لكنه شخصية لن تتكرر، أعطيت مثلا برمز ولن أعطي مثلا بلاعب نكرة".

وأكمل: "أردت توضيح أننا حصدنا عدد ألقاب أكثر من كابتن صالح رمز النادي الأهلي، لم أضع نفسي في مقارنة معه".

وأتم: "لا يوجد شخص على وجه الأرض يحب كابتن صالح سليم مثلي أنا وإبراهيم حسن".