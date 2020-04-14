مصطفى كمال يكشف سبب اعتذار ايهاب جلال عن تدريب المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مصطفى كمال، مدرب حراس مرمى فريق مصر المقاصة، أن إيهاب جلال كان قريبا من تولى مهمة تدريب منتخب مصر لولا تمسكه بتواجده الأمر الذي ادى في النهاية لاعتذاره عن المهمة.

وقال كمال في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس:" البعض اتصل بنا هاتفيا وتلقينا مباركات قبل الإعلان عن تولينا مهمة المنتخب مع إيهاب جلال، لكن في النهاية لم يكتب لنا خوض تلك التجربة".

وأضاف:"سبب عدم تولى إيهاب جلال مهمة تدريب المنتخب تمسكه بتواجدي معه الأمر الذي كان يرفضه بعض المسؤولين باتحاد الكرة ولا أعلم السبب لرفضهم".

وتابع:"تحدثت مع ايهاب جلال ونصحته بعدم الاهتمام بفكرة تواجدي معه وطالبته بالموافقة على تدريب المنتخب حتى بدوني لكنه واصل تمسكه بي معه في الجهاز ليقدم اعتذار بعدما علم باستبعادي من الجهاز الفني".

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وانتقل للحديث عن تجربته مع الزمالك مؤكدا أن البعض كان يراها غير موفقه لكنه يعتبرها شرف عظيم ومن أهم محطاته في مسيرته التدريبية.

وأكد، أنه وافق على تولى تدريب حراس الزمالك رغم كونه محسوب على الأهلي لانه مدرب محترف ويؤدي دوره حين يقع عليه الاختيار.

وأكمل:"كانت خطوة جريئة من مرتضى منصور الموافقة على تواجدي كأهلاوي في الجهاز الفني للزمالك، ومر علينا مع الجهاز الفني بقيادة ايهاب جلال ظروف صعبة".

وأتم مصطفى كمال تصريحاته:" تعرضت للهجوم من بعض الجماهير خلال تجربة الزمالك كوني لست من أبناء النادي وكان احد الأسباب رحيلي عن القلعة البيضاء".