مهاجم طلائع الجيش يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد كريم طارق مهاجم نادي طلائع الجيش والمعار من صفوف بتروجيت، أن عدد من وكلاء اللاعبين دخلوا في مفاوضات معه من أجل الانتقال إلى الزمالك.

وأشار طارق في تصريحات عبر قناة النهار وان، إلى أن الأهلي لم يدخل في مفاوضاته معه، لافتًا إلى أن كافة الأمور متوقفة حاليًا بسبب توقف النشاط الكروي في مصر.

وقال لاعب طلائع الجيش: "الزمالك تفاوض معي ولكن عن طريق وكلاء للاعبين فقط".

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وأكمل: "لكن الأهلي لم يتواصل معي من قريب أو بعيد نهائيًا".

وأوضح: "يحق لي التوقيع لأي فريق مجانًا في يناير القادم، إعارتي للجيش تنتهي بنهاية الموسم الجاري، بينما ينتهي عقدي مع بتروجيت في نهاية الموسم القادم".

واختتم: "نخوض تدريباتنا من المنزل حاليًا ونسير بشكل جيد، أتواصل مع زملائي عبر واتس آب ونهدف فقط للحفاظ على مستوانا تحسبًا لعودة الدوري.

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