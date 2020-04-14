عبد الظاهر السقا يتحدث عن الحل للخروج من أزمة رواتب اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي بالنادي المصري، أن جميع الأندية تعاني حاليا من نفس مشكلة الخاصة برواتب اللاعبين والعقود والمستحقات المتأخرة في ظل ضعف الموارد بسبب تجميد النشاط الرياضي.
وقال السقا في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" ما هو المانع من أن تجتمع الأندية لعمل وتفعيل رابطة الأندية المحترفة لأن الجميع في مشكلة واحدة".
وأضاف:" للاسف لا يوجد تواصل مع الأندية واللجنة الخماسية التي تدير حاليا الاتحاد، ومشفق جدا على المسؤولين في الاتحاد لانهم بصدد اتخاذ قرارات مصيرية خلال الفترة المقبلة بشأن الدوري".
وأوضح أنه في النادي المصري تم الاتفاق على أن يتنازل الجهاز الفني عن 50% من عقودهم، وخصم نفس النسبة من العقود المتبقة للاعبي الفريق، مؤكدا أن الجميع وافق على هذا القرار لتفهم الظرف الصعب الذي يمر به النادي.
وأشار إلى أن لاعبو المصري يتقاضون أموال أكثر من التي كانوا يحصلون عليها قبل قدومهم للنادي، لذلك طالبناهم بتخفيض رواتبهم والعقود عن طريق التفاوض مع 6 لاعبين بالنيابة عن باقي اللاعبين.
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