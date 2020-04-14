عفت نصار: أبو جبل أهم لاعبي الزمالك

أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق أن محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك هو أهم لاعبي الزمالك في الوقت الحالي وسط المستويات المميزة التي يقدمها. وسط المستويات المميزة التي يقدمها. وأضاف نصار في تصريحات عبر قناة الزمالك "الونش بمثابة صخرة دفاع الزمالك ومستواه تطور بصورة كبيرة، محمدأوناجم يحتاج للحصول على مباريات لفترة طويلة ويتم تثبيته في الملعب". تطور بصورة كبيرة، محمدأوناجم يحتاج للحصول على مباريات لفترة طويلة ويتم تثبيته في الملعب". وأكمل "فرجاني ساسي من أهم اللاعبين في الدوري المصري، ويمكن استغلاله في أكثر من دور سواء هجومي أو دفاعي".

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