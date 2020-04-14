حسام حسن: الأهلي لم يقدر تاريخي

أكد حسام حسن نجم منتخب مصر الأسبق أنه إدارات الأهلي السابقة لم تُقدر تاريخهُ مشددا على ضرورة أن تعرف الأجيال الحالية والقادمة ما قدمه هو وشقيقهُ للأهلي.

قال حسام حسن في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: "قدمت الكثير للأهلي مع شقيقي إبراهيم ويجب أن تعلم الأجيال الحالية والأجيال القادمة ما قدمناه للأهلي لكون الإدارات السابقة لم تكشف الحقائق كاملة"

وأضاف: "شرف كبير أن أكون لاعبا في الأهلي والزمالك وكذلك منتخب مصر، ولكن لو عاد بي الزمن لن أعود للأهلي من أوروبا وكنت سأستمر

في الاحتراف".

وتابع:" عدت إلى الأهلي من أوروبا أول ما تحدث معي كابتن صالح سليم الأمر لم يستغرق سوى خمس دقائق فقط".

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واستكمل:"كان عقدي 40 ألف جنيه في الموسم وكذلك شقيقي وكنت أتمنى أن ألعب ولو موسم واحد أخر للأهلي بدون مقابل".

وعن رحيله عن الأهلي قال:" عقدي انتهى وتحدثت مع كابتن ثابت البطل بأنني وصلني عرض احتراف ولكني لا أريد أن أرحل ليقول لي روح شوف مصلحتك، رغم أنني كنت

متمسك للغاية بوجودي في الأهلي، ولم يتحدث معي أحد بعدها نهائيا رغم أنني قلت أنني مستعد أن أمضي على بياض، وبعدها ورغم تتويجنا بالدوري مع الأهلي تم خصم مني جزء من المكافأة لمجرد أنني تحدثت عن وجود عرض احتراف وكان هناك حملة ضدنا في جريدة الأهلي ولو كان كابتن صالح موجودا لما رحلنا عن الأهلي".

وتطرق للحديث عن الانتقال للزمالك:" بعدما لم تعد الفرصة موجودة للبقاء في الأهلي، تحدث معي أحمد رمزي ووقتها كان مدربا مساعدا في الزمالك وبعد الهجوم علينا من مجلة الأهلي صعب علينا نفسنا وقررنا إننا لن نتغرب وعدنا للزمالك لنلعب في مصر وذهبنا إلى منزل الدكتور كمال درويش ووقعنا للزمالك لمدة موسمين".

