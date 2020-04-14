شكرا لقرائتكم حسام حسن: تاريخي مع الأهلى مش قليل ولا أعلم لماذا لم يعلن حقيقة رحيلنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسام حسن، أسطورة التدريب ولاعب الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، تاريخي مع الأهلى كان مش قليل ولا أعلم حتى الآن سبب عدم إعلان الأهلى حقيقة رحيلنا.

وأضاف حسام، في حواره لبرنامج ملعب On time sport، مع الإعلاميين سيف زاهر، وأحمد شوبير، الأهلى كان الأساس عندى وتركت أوروبا من أجله وعقدى كان بـ40 الف جنية في الموسم وإدارة الاهلى اتبعت سياسة غريبة في التعامل معى وشقيقى.

وتابع أسطورة مصر، شرف لى تمثيل جميع الأندية لعب وتدريبا وسعيد بلقب اللاعب المصري، مضيفا: تاريخى أنا وإبراهيم مع الأهلى "مش قليل" وكان نفسى أكمل سنة كمان ببلاش، وكنت سأوصل إلى العالمية حال استمراري في الاحتراف، مؤكدا: مشواري في الاحتراف أوروبيا كان سيكون مشرفا ولو عاد بى الزمن ما اختارت العودة للعب محليا.