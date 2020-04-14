شكرا لقرائتكم كهربا سواصل التراجع في قيمته التسويقية ليخسر 5 ملايين جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادي الأهلي، التراجع في قيمته التسويقية منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء في يناير الماضي، ليخسر حوالي 5 ملايين جنية وفقاً لآخر تحديث للقيمة التسويقية على موقع الاحصائيات ترانسفير ماركت، في ظل توقف النشاط الرياضي حالياً بسبب وباء كورونا المستجد.

وانخفضت القيمة التسويقية لكهربا من مليون ونصف يورو، أي ما يعادل 25 مليون و800 ألف جنيهاً مصرياً، لتصل إلى مليون و200 ألف يورو أي ما يعادل 20 مليون و600 ألفجنيهاً مصرياً.

يذكر أن أعلى قيمة تسويقية سجلها كهربا في مسيرته الاحترافية، كانت خلال الفترة التي كان اللاعب معاراً فيها من الزمالك إلى اتحاد جدة السعودي، حيث بلغت القيمة التسويقية لكهربا حوالي 2 مليون و300 ألف يورو أي ما يعادل 39 مليون ونصف جنيهاً مصرياً.

وبدأ كهربا مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئي الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلي عام 2011.

عقب الرحيل عن ناشئي الأهلي، انضم كهربا إلى صفوف فريق إنبي، ولعب معهم 35 مباراة خلال الفترة ما بين 2011 و2013، وموسم 2014 /2015، في الدوري وكأس مصر أحرز فيها 8 أهداف وصنع هدفين.

خلال فترة مشاركته مع إنبي، خاض فترة احتراف قصيرة على سبيل الإعارة مع نادي لوزيرن السويسري، من أغسطس 2013 إلى مايو 2014، وشارك في 19 مباراة أحرز 7 أهداف وصنع هدفا واحدا.

Advertisements

وفي يوليو 2014، خاض كهربا فترة إعارة أخرى في الدوري السويسري ولكن هذه المرة مع نادي جراسهوبرز، خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2014، ولعب 17 مباراة وأحرز هدفين وصنع مثلهما.

وفي أغسطس من عام 2015، انضم كهربا إلى صفوف نادي الزمالك حيث شارك مع الأبيض في 68 مباراة أحرز خلالها 25 هدفا وصنع 19 هدفا، خلال ولايتين في القلعة البيضاء، تخللهما تجربة احتراف على سبيل الإعارة في اتحاد جدة السعودي لمدة موسمين من أغسطس 2016 حتى مايو 2018، شارك خلالهم مع الفريق السعودي في 53 مباراة وأحرز 24 هدفا وصنع 9 غيرها.

دخل كهربا في أزمة كبيرة مع نادى الزمالك في نهاية الموسم الماضى ، قبل مواجهة الأهلي في الدور الأول التي أقيمت في شهر مارس الماضي، بسبب تجديد تعاقده والمقابل المادى، وهو ما جعل اللاعب يفسخ عقده مستندًا على عدم قانونية توثيق العقد واستخراج بطاقة مؤقتة لحين الفصل في الشكوى .

توج محمود "كهربا" بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز مع الزمالك موسم 2014-2015، كما حصل مع الفريق على بطولة كأس مصر "مرتين" موسمي 2014-2015 و2015-2016، كما توج مع الزمالك بكأس الكونفيدرالية الإفريقية الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخ النادي.

بعد رحيله عن الزمالك، لعب كهربا في صفوف نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي خلال الفترة ما بين أغسطس الماضي وحتى ديسمبرالماضي، شارك خلالهم في 5 مباريات فقط وأحرز هدفا واحدا.

شارك محمود عبد المنعم كهربا مع منتخب الفراعنة في 27 مباراة، أحرز خلالهم 4 أهداف وصنع مثلهم.

وقدم كهربا إلى الأهلي بعدما فسخ تعاقده مع أفيش البرتغالى، وسدد الشرط الجزائى، الذى بلغت قيمته 400 ألف دولار، وسط أزمة شغلت الوسط الكروي آنذاك بسبب الحديث عن عدم قانونية عقد اللاعب.

كهربا شارك مع الأهلي منذ تعاقده مع الفريق في 10 مباريات جاءت كلها كبديل، إذ لم يسبق له المشاركة أساسيًا تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي.