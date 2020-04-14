شكرا لقرائتكم مصطفى كمال: إيهاب جلال اتعرض لهجوم كبير من أبناء الزمالك خلال توليه المهمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى كمال مدرب حراس المرمى بالفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة أن ايهاب جلال تعرض لهجوم شرس من أبناء نادي الزمالك خلال الفترة التي تولى فيها المهمة بالرغم من البداية القوية التي قاد فيها الفريق.

أضاف مصطفى كمال خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة": ايهاب جلال نجح في تحقيق الفوز بـ9 مباريات بالكامل وكان سوء التوفيق يلازمه في مباراتي افريقيا بالرغم من وصول الزمالك لمرمى الخصم كثيرا.

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وأوضح مصطفى كمال ان ايهاب جلال شخصية تحترم نفسها لأقصى درجة ما جعله يقوم بالرحيل ولم يكن هناك في عقده شرط جزائي سواء لصالح النادي أو له.

تابع مصطفى كمال ان تجربته مع نادي الزمالك جيدة للغاية وأن الجهاز لم يخفق لكن الظروف الصعبة التي عشناها كانت سببا في الرحيل عن القلعة البيضاء.

وأوضح مدرب حراس المقاصة أن الزمالك وقتها لم يكن يملك خامة اللاعبين الحالية بالرغم من أن الموجموعة السابقة جيدة لكنها لا ترتقي لهؤلاء الموجودين حاليا في القلعة البيضاء.