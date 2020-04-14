شكرا لقرائتكم أمير عزمي: شيكابالا اتظلم كتير وأتمنى انضمام عاشور للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك سابقا، إن محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميت عقبة، مظلوم كثيرا.

وأكد أمير عزمي مجاهد في تصريحات تلفزيونية: "شيكابالا اتظلم كثيرا وحصل على فرص في أوروبا ربما استخدمها بشكل خاطئ ولكنه لاعب كبير وفي حتة تانية خالص ولكن هو اتظلم"

وتابع: "أتمنى إنضمام حسام عاشور لنادي الزمالك وهو مفيد لأي نادي، ولكن أعتقد أن ذلك سيكون صعب للغاية"