شكرا لقرائتكم حماده صدقي عن اتهامه بالتفويت للأهلي:أمر مضحك فزت عليه أكثر من مرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حماده صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، أنه يعمل لاسمه وللنادي المتعاقد معه. وقال حماده خلال تصريحات تلفزيونية : "اعمل لاسمي وللنادي المتعاقد معي، هذا الحديث غير منطقي". Advertisements وأكمل : "اتهامي بالتفويت للأهلي عندما كنت مدربا للهلال أمر مضحك ولا يزعجني، فسبق وفزت عليه أكثر من مرة". وعن سموحة: "الإدارة دفعت مسحتقات اللاعبين وهذا أمر مهم لأنه يحدث أزمات، ويمكننا التواجد في المربع الذهبي هذا الموسم ".

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