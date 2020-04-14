شكرا لقرائتكم أمير عزمي: المدربين في مصر بيلعبوا التقسيمة على بسبوسة وكنافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك سابقا، إنه لم يشعر بالراحة خلال تجاربه داخل الدوري المصري بسبب عدم احترافية التعامل من قبل المدربين المصريين.

وأكد أمير عزمي مجاهد في تصريحات تلفزيونية: "في أوروبا المدربين لا يتحدثون سوى عن كرة القدم والتركيز على التدريبات والجهد الذي يبذله اللاعبين"

وتابع: "أما في مصر فكنت أذهب للتدريبات صباحا وأجد المدرب بيعزم عليا بسندوتش الفول، وبيلعبوا تقسيمة بين اللاعبين على بسبوسة وكنافة"

وأوضح: "أتمنى أن يصدر اتحاد الكرة قرار بمنع المدربين من تولي المدرب تدريب اكثر من فرقة، وهناك مدرب بيلف على الأندية سنويا من وأنا في 3 ابتدائي