شكرا لقرائتكم حماده صدقي يتحدث عن كواليس تخفيض راتبه ويؤكد : نحتاج شهرا لإعداد اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حماده صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، أنه من الطبيعي أن تزداد أوزان اللاعبين خلال فترة توقف الدوري.

وقال صدقي تصريحات تلفزيونية :"نتمنى تحديد أي موعد لاستئناف الدوري حتى نبدأ الاستعداد بشكل جيد".

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وأكمل : "أعتقد أن نسبة عودة الدوري من إلغاءه ستكون بنسبة 50 : 50، لكن في حالة العودة فسنحتاج شهرا على الأقل لإعداد اللاعبين مرة أخرى".

وأتم : "أبلغت فرج عامر برغبتنا في تخفيض عقودنا في ظل الظروف الحالية، فخفضت راتبي بنسبة 50% وباقي الجهاز 25%"