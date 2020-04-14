شكرا لقرائتكم حمادة صدقي: علاقة أحمد فتحي مع الأهلي انتهت "بشياكة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة، ان الاختلاف بين احمد فتحي والنادي الاهلي على العقد الجديد من الناحية الإحترافية أمر وارد.
وقال صدقي خلال تصريحات تلفزيونية: "فتحي على مدار 12 موسم مع الاهلي حصل على العديد من البطولات"
واردف: الاختلاف في النهاية على العقد الجديد من الناحية الاحترافية امر وارد وطبيعي.
واكد: علاقة فتحي مع الاهلي "انتهت بشياكة"
وعن لقاء الاهلي وسموحة قال : تحدثت مع فتحي واكدت له انه سببا في تعادل الفريقين خلال هذه المباراة.
واردف: كان سبباً في حماس لاعبي الأهلي بعد طرد رامي ربيعة، وذلك بعد رفضه الهزيمة وإلتحامه بمنتهى القوة حتى أدرك فريقه التعادل.
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