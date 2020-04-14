شكرا لقرائتكم حسام حسن: صالح سليم السبب في عودتنا من سويسرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام حسن نجم الأهلى والمنتخب الوطنى الأسبق، أن الراحل صالح سليم رئيس القلعة الحمراء الأسبق السبب الرئيسى فى عودته للمارد الأحمر عقب احترافه بنيوشاتل السويسرى بداية التسعينيات من القرن الماضى.

وأضاف حسن خلال تصريحات لملعب أون تايم، أن صلاح حسنى كان مديرا للكرة للأهلى آنذاك وحضر إلى سويسرا وتحدث معى أنا وشقيقى إبراهيم، مؤكدا لنا أن الأهلى فى احتياج لنا وأن صالح سليم يريد عودتنا من جديد للمارد الأحمر وهو ما وافقنا عليه على الفور دون النظر لأى شىء آخر.

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وكشف العميد أن الأهلى كان الأساس له وترك أوروبا من أجله بالرغم من تألقه اللافت فى سويسرا، مؤكدا أنه عاد من هناك على منزل صالح سليم الذى تحدث معنا أن قيمة العقد ستكون 40 ألف جنيه مثل باقى اللاعبين، وهو ما وافقت عليه على الفور دون أى كلام وبدون ترضية من رجال الأعمال.

روى أحمد شوبير، كواليس مشاجرة دارت بين التوأم حسن في مران الأهلى، حيث أكد أن حسام حسن، أسطورة التدريب ولاعب الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، تشاجر مع شقيقه في تدريبات الفريق الأحمر.

وقال شوبير عندما لعب كل منهم في فريق اثناء تقسيمة مران النادى الاهلى وبسبب الخلاف على احد الكرات دارت بينهما مشاجرة مضيفا جابنا تايسوان يسلك".